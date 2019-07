Vox insulta Rivera: «És un acollonit i un desvergonyit que llepa el cul a Macron»

El compte oficial de Vox a Twitter va insultar greument el líder de Ciutadans, Albert Rivera, en un missatge on el qualifica «d'acolinit» i «desvergonyit» i assegura que «llepa el cul» al president francès, Emmanuel Macron. És la resposta que Vox va donar a un altre tuit del secretari d'Organització de Cs, Fran Hervías, que es va queixar que Vox hagi votat al costat del PSOE i de Podem en contra de la investidura del popular Fernando López Miras a la Comunitat de Múrcia. El compte oficial de Vox ha respost de manera contundent a Hervías: «És el súmmum de la cara. Digues-li a l'acollonit i desvergonyit del teu cap que es deixi de cordons sanitaris, de llepar el cul a Macron i que us permeti seure a una taula amb la gent normal. I si no, pacteu amb el PSOE, que és el que voleu».

La Fiscalia del Tribunal Suprem va arxivar les diligències contra el diputat i secretari general de Vox, Francisco Javier Ortega Smith, acusat de delicte d'odi per unes manifestacions sobre els musulmans en un míting a València al setembre de 2018. No obstant això, subratlla que el contingut de discurs li resulta «inadequat», «repulsiu» i «abominable».