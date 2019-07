Àmsterdam es planteja tancar el Barri Vermell pels casos de tràfic de persones

Un dels barris més famosos d'Amsterdam, el Barri Vermell, podria tenir els dies comptats. Ho va anunciar dimecres l'alcaldessa de la ciutat, Femke Halsema, després de citar el tràfic de persones i l'assetjament per part dels turistes que pateixen les treballadores sexuals del barri. Segons va informar The Guardian, el govern de la ciutat ha iniciat un pla amb tres solucions per posar fi a una «situació inacceptable».

Una de les propostes més sonades entre les prostiutes del Barri Vermell, ha estat la possible clausura de la zona. Entre partidaris i crítics del tancament, ha alçat la veu el lobby Red Light United, el qual afirma que el 90% de les 170 treballadores sexuals enquestades voldrien continuar treballant.

Una altra de les solucions plantjades, ha estat el tancament exclusiu de les cortines vermelles. Certament, una de les crítiques més aferrissades de Halsema, ha estat l'assetjament verbal que poden rebre els seus treballadors.

La tercera resposta que varallen des del govern és l'eliminació d'una part del districte. Aquesta representaria un "increment de turistes en un indret més reduït", segons Cor van Dijk, un dels representants empresarials del barri.

El futur del Barri Vell és incert. Per això, aquestes solucions es presentaran a les parts involucrades, perquè exposin les seves opinions, abans de prendre una decisió final. «Tothom té coses que no preferiria veure en el seu pati», va assenyalar Halsema.