La CEOE veu bé anar a unes noves eleccions per tenir un país «estable»

El president de la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE), Antonio Garamendi, va afirmar que les enquestes diuen que anar a unes noves eleccions «aclariria més les coses» i que «potser és millor esperar a novembre per tenir un país més tranquil, de tenir un país més inestable a curt termini».

Així ho va assenyalar en una trobada amb els mitjans després de finalitzar l'Assemblea General de la patronal aquest dijous, on ha assegurat que si hi hagués noves eleccions caldria acceptar-ho i ha assenyalat que «seria tan bo o dolent com depèn del que surti ara». «És una possibilitat més i hi és», va afegir.

Així mateix, va ressaltar que la patronal no va a fer campanya política. «Nosaltres jugarem al camp de joc que ens toqui en funció del govern que tinguem», va remarcar. Segons Garamendi, altres resultats electorals podrien consolidar més escons a algun partit i donarien «més estabilitat». «Crec que és tan bo que hi hagi un govern estable, tant si surt ara com més endavant», va afegir.

Preguntat sobre si afecta l'aturada legislativa, el president de la patronal ha assenyalat que depèn. «Si és per fer reformes és un problema, però si és per fer reformes que van en contra de la competitivitat de les empreses, igual és millor que no es legisli», va postil·lar.

Garamendi ha insistit que la patronal fa mesos que demana responsabilitat i estabilitat i ha recordat que els espanyols «van votar moderació».

Tot i això, va posar èmfasi que els responsables polítics són els que han d'arribar a una solució. «Anem a deixar la gent tranquil·la, que treballin i siguin responsables perquè Espanya necessita estabilitat», segons Garamendi.

Preguntat sobre la possibilitat d'incloure en l'organització a l'exministra d'Ocupació i Seguretat Social, Fátima Báñez, va afirmar que «avui no toca» i va demanar deixar de banda les especulacions.

No obstant això, va assegurar que serà al setembre quan «s'aclariran els dubtes que calgui aclarir», també quant a qui estaran al comandament de la resta de vicepresidències.

«No vaig a confirmar ni desmentir el de Báñez», va remarcar, després d'afirmar que «queda aquí» i que serà al setembre quan parli amb els vicepresidents, la Junta Directiva i el Comitè Executiu, perquè «són els que han de decidir». «Al setembre decidirem», va afegir.



Acord de coalició

El president del Govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, es reunirà amb el secretari general de Podem, Pablo Iglesias, dimarts que ve a les 12 hores. La reunió es produirà després que el líder de Podem hagi proposat sotmetre a votació un acord de govern de coalició entre Podem i els socialistes.

Iglesias va insistir ahir en la creació d'un govern de coalició entre el PSOE i Podem, i es va mostrar convençut que si el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez «no recapacita ara ho farà després». Segons Iglesias, Sánchez al final «rectificarà» i no cometrà la «irresponsabilitat» de portar els espanyols a unes noves eleccions. En declaracions a la premsa, va afirmar que Podem ja «s'ha mogut» perquè està disposat a «negociar un govern de coalició».

Sánchez també es reunirà amb Pablo Casado per demanar-li que el PP s'abstingui en el debat d'investidura que tindrà lloc el 22 de juliol. El president en funcions del Govern espanyol i secretari general del PSOE es trobarà amb el líder del PP a les cinc de la tarda, i li reclamarà l'abstenció dels conservadors per «facilitar» que Espanya tingui un govern «en plenitud de funcions» el mes de juliol. El líder de Ciutadans, Albert Rivera va comunicar que no es reunirà amb Sánchez: «Vull liderar l'oposició».