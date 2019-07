Un terratrèmol de magnitud 6,4 sacseja el sud de Califòrnia

Un terratrèmol de magnitud 6,4 en l'escala oberta de Richter va sacsejar ahir el sud de Califòrnia i es va deixar sentir en zones del comtat de Los Angeles, segons les primeres estimacions del Servei Geològic dels Estats Units.

L'epicentre del terratrèmol, que es va registrar a les 10.33 hores locals (17.33 GMT) a una profunditat de 8,7 quilòmetres, es va situar als voltants de Ridgecrest, una localitat situada uns 250 quilòmetres al nord de Los Angeles. Nombrosos ciutadans del sud de Califòrnia van assegurar en les xarxes socials haver sentit el terratrèmol.

Els bombers del comtat de San Bernardino, en el territori del qual es va registrar l'epicentre del sisme, van assenyalar en el seu compte oficial de Twitter que no s'han registrat ferits, encara que van detallar que alguns edificis i carreteres van spatir «danys de divers grau».

A més, els bombers del comtat de Kern, on es troba Ridgecrest, que just fa frontera amb el comtat de San Bernardino, van assegurar que estan treballant en «unes dues dotzenes d'incidents» que van d'assistència mèdica a incendis en aquesta ciutat i els seus voltants.

La zona en la qual es va registrar l'epicentre del terratrèmol, coneguda com Searles Valley, és una àrea poc poblada.

Aquest sisme de 6,4 graus és un dels més forts registrats a Califòrnia en les últimes dècades i el més important des del terratrèmol de 6 graus en el comtat de Napa en 2014.

El més tràgic de la història recent a Califòrnia va ser del de 1994 en Northridge, un terratrèmol de 6,7 graus en la zona metropolitana de Los Angeles que va deixar 57 morts, milers de ferits i nombrosos danys materials.

Lucy Jones, sismòloga de l'Institut Tecnològic de Califòrnia (Caltech), va dir en una roda de premsa que existeix una elevada possibilitat que hi hagi rèpliques d'importància al llarg de la jornada.

Per part seva, les autoritats de Los Angeles van assegurar no tenir constància de danys materials o personals de consideració.

«Fins a aquest moment, no hem rebut cap informe de danys o trucades demanant ajuda a la ciutat de Los Angeles en relació amb el terratrèmol», va assenyalar, per part seva, el Departament de Policia de Los Angeles (LAPD, en anglès) en el seu compte oficial de Twitter.

Els responsables de l'aeroport de Los Angeles van publicar també missatges en aquesta xarxa social assenyalant que no han trobat, ara com ara, cap mal en les seves instal·lacions i van assegurar que les operacions aèries continuen desenvolupant-se amb normalitat.

El Servei Geològic dels Estats Units havia assenyalat inicialment que el terratrèmol va tenir una magnitud de 6,6 en l'escala de Richter, però posteriorment va rebaixar la seva estimació a 6,4.

El sisme va coincidir amb una jornada festiva als Estats Units per la celebració el 4 de juliol del Dia de la Independència. Califòrnia es troba en una zona d'alta activitat sísmica travessada, entre altres, per la falla de San Andrés.