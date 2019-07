El Vaticà accepta la renúncia del nunci a Espanya Renzo Fratini

El Vaticà va comunicar aquest dijous que el Papa Francisco va acceptar la renúncia del nunci a Espanya, Renzo Fratini. El diplomàtic italià va presentar la seva renúncia el mes d'abril, quan complia 75 anys i es trobava en etapa de jubilació.

Tot i la normalitat dels fets, Renzo s'ha vist rodejat de polèmica durant l'última setmana. El representant del Papa a Espanya, en una entrevista a Europa Press, va propinar al govern del PSOE que eren els responsables de «voler ressuscitar a Franco». Segons Renzo, la proposta d'exhumar les restes del dictador respon a «motius polítics i ideològics», ja que «alguns volen tornar a dividir de nou Espanya».

Aquestes declaracions van ser taxades com «improcedents i inacceptables» per la vicepresidenta del Govern, Carmen Calvo. A més, el Govern va enviar una queixa formal al Vaticà per «la ingerència» efectuada i per les desafortunades afirmacions.