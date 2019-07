Un informe de l'ONU denuncia milers d'execucions extrajudicials a Veneçuela

Les Nacions Unides han instat el Govern veneçolà a prendre «mesures immediates i concretes per aturar i arreglar les greus violacions» als drets econòmics, socials i civils que s'efectuen en el país. Ho ha publicat en un informe l'Alta Comissionada per als Drets Humans, Michelle Bachelet.

Segons el document, el règim de Nicolás Maduro ha utilitzat programes socials de manera discriminatòria, per motius polítics, com a eina de control social. A més, l'informe cita que les autoritats governamentals persegueixen els individus catalogats com a amenaces pel règim. Així, les forces de seguretat recorrerien sovint a les tortures o a tractes inhumans, com descàrregues elèctriques, asfíxies i violències sexuals, per obtenir confessions.

En el text demanen la dissolució de les Forces d'Accions Especials de la Policia Nacional (FAES), a la qual atribueixen milers d'execucions extrajudicials, principalment d'homes joves que es trobaven en protestes. Segons Bachelet, tots «hauríem d'estar d'acord que els veneçolans mereixen una vida millor, sense por i amb accés als aliments, a l'aigua, a l'atenció mèdica i amb un habitatge digne».

L'informe s'ha publicat immediatament després de l'atac a Rufo Chacón, estudiant de secundària de 16 anys, que participava en una protesta el dilluns i va ser encegat per la policia de Táchira. Com també, de l'anunci de la mort de Rafael Acosta, capità de la marina que va ser arrestat per càrrecs de traïció a Caracas. En una audiència realitzada al vespre de la seva mort i detenció, es va veure a Arévalo en cadira de rodes, amb la cara magolada i les ungles amb sang. L'ONU assenyala una escassetat entre el 60% i 100% dels medicaments essencials en quatre de les principals ciutats de Veneçuela, entre elles, Caracas. De fet, la falta d'anticonceptius ha augmentat el risc de VIH i la mortalitat materna prevenible.

El Govern de Veneçuela s'ha pronunciat davant les preocupants acusacions de les Nacions Unides a través d'un comunicat que consta d'onze pàgines. Segons ells, l'informe de Bachelet mostra una «visió obertament parcialitzada» que minimitza les mesures efectuades per l'Estat per a millorar la vida dels ciutadans. El comunicat difós pel Ministeri d'Informació esmenta que l'orgnització internacional tampoc cita els múltiples actes violents de l'oposició.

Michelle Bachelet va reconèixer que les recents sancions han empitjorat la situació del país venecolà, però va agregar que la seva economia ja estava en estrès financer abans de la seva aplicació. Exactament, uns quatre milions de ciutadans han fugit de la creixent crisi econòmica i política.