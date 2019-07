Un quatre de juliol militaritzat

El dia de la independència dels Estats units ha vingut marcat per una forta presència militar, focs artificials i un enaltiment de la figura de Donald Trump. Així, en el discurs del president s'ha instat els joves a unir-se a l'exèrcit i s'ha posat de manifest les fites aconseguides pels ciutadans nord-americans. De fet, una de les frases més sonades ha estat l'afirmació de voler «plantar la bandera dels Estats Units a Mart». En un cèntric National Mall decorat amb 800 militars, tancs i avions de combat, s'han aplegat milers de persones per celebrar un quatre de juliol passat per aigua.