El submarí rus que es va incendiar era de propulsió nuclear

El ministre de Defensa rus, el general Sergei Shoigú, va assegurar, en unes declaracions publicades a la pàgina web del Kremlin, que el submarí de la Marina russa afectat per un incendi el dilluns i que va provocar 14 morts és un submergible de propulsió nuclear.

Així, Shoigú va traslladar al president rus, Vladimir Putin, que l'accident en el qual van morir catorze militars de l'Armada va ser causat per un incendi en el compartiment de bateries i que el reactor nuclear va ser aïllat per complet com a mesura de seguretat.

Fins al moment, les autoritats russes no havien confirmat que el submergible accidentat fos de propulsió nuclear i s'havien limitat a assenyalar que és un submarí de recerca científica. Certament, el Kremlin ha declarat el sinistre com a secret d'Estat.

L'accident del submarí de la Marina russa va tenir lloc en aigües del mar de Barentsz, prop de la base principal de la Flota Russa del Nord, situada en Severomorsk, en l'extrem nord-oriental de Rússia. L'incendi va posar fi a la vida de catorze marins, que van morir per enverinament derivat de la inhalació de gasos fruit de l'incendi, segons va confirmar el dimarts el Ministeri de Defensa rus en un comunicat.

Les flames es van produir durant la recollida de dades batimètriques. Com a conseqüència d'això, catorze mariners van sofrir un enverinament «pels gasos de combustió».

El foc finalment va ser extingit gràcies a «les abnegades accions» de la tripulació del submarí militar. L'Armada russa ha obert una recerca que està dirigida pel seu comandant en cap, segons va informar l'agència de notícies oficial Sputnik.