Detinguda per fer extorsió a un menor amb un vídeo sexual a Saragossa

La Policia Nacional va detenir una dona, E.C.G., de 31 anys, per «sextorsió» a Saragossa. La víctima, menor d'edat, estava sent extorsionada després de compartir sessions de sexe virtual. La investigació va començar al maig de 2019, quan un veí de la localitat de Xàtiva va acudir a la comissaria d'aquesta localitat per denunciar l'extorsió de la qual estava sent víctima per una dona amb la qual havia compartit sessions de sexe a internet. El jove havia utilitzat una coneguda aplicació de contactes en què una usuària oferia sessions de sexe virtual a canvi d'una prestació econòmica. Utilitzant aquest argument com a «ganxo», la dona va aconseguir guanyar-se la confiança de la víctima, que va arribar a enviar-li material audiovisual de contingut sexual explícit. Després d'obtenir aquest material comprometedor per al jove, la dona va començar a amenaçar-lo de denunciar-lo per ser menor d'edat, exigint-li més diners a canvi de no fer-ho.