El líder de Cs a Balears també deixa el partit i agreuja la crisi interna

Xavier Pericay, un dels fundadorts i dirigent històric de Ciutadans, va anunciar ahir que deixa tots els seus càrrecs al partit taronja, que veu com s'agreuja d'aquesta manera la seva crisi interna. En les darreres setmanes, diversos dirigents de la formació l'han abandonat perquè no estan d'acord amb els pactes amb el PP i perquè no s'ha tancat la porta de manera radical a Vox. Algunes d'aquestes persones han responsabilitzat el president de Cs, Albert Rivera, del gir a la dreta que entenen s'ha produït.

Pericay, que havia estat responsable de l'Àrea d'Educació de Ciutadans i ara era portaveu al Parlament balear, va comunicar la setmana passada la seva decisió. El passat mes de març havia perdiut les primàries del partit a Balears davant l'antic secretari de l'Agrupació de Palma del partit, Marc Pérez Ribas, qui es va imposar per 19 punts a Pericay.

«Des que hi va haver les primàries a Balears em vaig fixar un període de reflexió que tenia a veure amb si seguia o no en política. Rivera em va demanar que seguís en el Comitè Executiu», va assenyalar Pericay. Així mateix, va assegurar que, tot i que li «hagi afectat», «no participava en les raons» per les quals l'ex portaveu adjunt de Ciutadans al Congrés i secretari de Programes i Àrees Sectorials, Toni Roldán, va dimitir.

«Aquest era un bon moment per prendre la decisió. Estic content amb el que hem fet en l'educació, hem fet una tasca que ha estat reconeguda aquests anys. Ara torno als meus negocis que és escriure», ha subratllat Pericay, qui ha mostrat una «satisfacció personal» amb la feina realitzada.

Ciutadans va agrair a Pericay el treball realitzat aquests anys i li va desitjar «molta sort» en els seus propers projectes professionals. «Una de les millors coses d'aquests anys en política ha estat treballar amb Pericay, un intel·lectual íntegre, humil, amb vocació de servei ... un senyor», va assenyalar en el seu compte de Twitter la diputada de Ciutadans Marta Martín, que va dir que tant la formació taronja com la política educativa espanyola «té molt» que agrair-li. En la mateixa línia, el diputat Francesc de la Torre va destacar el seu «treball i bon fer». «Ha estat un honor treballar amb tu, Xavier. Molta sort en tots els teus projectes», va tuitejar.

L'eurodiputat Luis Garicano es va mostrar «trist» després de la dimissió de Pericay, a qui va definir com «una de les millors persones» que ha conegut en el partit i amb el qual ha treballat «colze a colze «en educació». «Et desitjo el millor, estimat amic Xavier», va publicar. La diputada de Cs per la Corunya, Marta Rivera, també va dedicar-li unes paraules a Twitter: «Una de les persones més intel·ligents i honestes que he conegut dins de la política i també fora d'ella. Gràcies per tot».