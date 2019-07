Mor a l'hospital una nena d'11 anys després d'ofegar-se a la piscina a València

La nena d'11 anys que dissabte passat va ser rescatada a la piscina d'Aldaia, on s'estava ofegant, va morir a l'hospital la Fe de València, on estava ingressada en estat molt crític des que va ocórrer el tràgic succés. Tot el procés va causar una forta commoció en aquest municipi i a Alaquàs, d'on era la família. La petita estudiava al col·legi Mare de Déu de l'Olivar. La nena estava passant el dia al complex lúdic amb el seu pare i la seva germana petita. En un moment donat i per causes que es desconeixen, es va detectar que s'estava ofegant a la piscina.