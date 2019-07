Un segon terratrèmol de magnitud 7,1 torna a sacsejar el sud de Califòrnia

Les autoritats nord-americanes van confirmar que un nou sisme de 7,1 registrat ahir el sud de Califòrnia no va causar ni ferits greus ni danys materials importants, segons la primera avaluació proporcionada pel cap de Policia de Ridgecrest, Jed McLaughlin.

L'alcaldessa de la localitat, la més pròxima a l'epicentre del sisme, Peggy Breeden, va indicar, però, que totes les unitats de rescat s'han posat en màxima alerta.

«Hem tingut incendis, fuites de gas, algun ferit lleu i talls elèctrics. Estem bregant amb això de la millor manera possible», va explicar en roda de premsa recollida per la cadena NBC. El sisme va continuar amb almenys 16 rèpliques de magnitud 4 o superior, segons va informar l'Institut Geològic dels Estats Units, que apunta una possibilitat superior al 50 per cent de que succeeixi un nou terratrèmol superior a la magnitud 6 en els pròxims dies. Per la seva banda, l'alcalde de Los Angeles, Eric Garcetti, va subratllar que s'estan desplegant unitats de seguretat pública a tota la ciutat «per garantir la seguretat».