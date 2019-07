L'Iran adverteix que enriquirà urani per sobre dels límits de l'acord de 2015

Seixanta dies després d'advertir que reduiria escalonadament els seus compromisos amb el pacte nuclear si Brussel·les no adoptava mesures per fer complir els seus, l'Iran va anunciar que enriquirà urani per sobre del límit que marca l'acord de 2015. És a dir, per sobre del 3,67%. El Govern iranià va matisar que la porta per a la diplomàcia està oberta, però que, si no hi ha canvis significatius, podria fer noves passes d'aquí a dos mesos. Aquest nou cop a l'acord nuclear l'empeny una mica més cap a l'abisme i confirma l'escalada de tensió que mantenen nord-americans i iranians.

«El nostre ministre d'Exteriors ha enviat una carta a la cap de la diplomàcia europea, Federica Mogherini en què informa dels detalls», va explicar el seu número dos, Abbas Aragchi. «La reducció dels nostres compromisos amb el pacte és una conseqüència del nostre desig de protegir-lo, en comptes de destruir-lo. Aquest curs determina la nostra presència dins del pacte. Respectem els que el compleixen. Amb 60 dies més, donem temps per a la diplomàcia i per trobar solucions», va explicar.

En roda de premsa conjunta amb Aragchi, el portaveu de l'Agència de l'Energia Atòmica de l'Iran, Behruz Kamalvandi, no va especificar a quin nou percentatge s'enriquirà urani. Però sí que va dir que el procés s'iniciarà immediatament, i va oferir pistes: «En una primera fase produirem combustible per a centrals elèctriques, però podem seguir una tendència ascendent». El reactor de Bushehr, destinat a la producció d'electricitat, requereix un percentatge del 5%; una bomba nuclear requereix per sobre del 90%.

El també conegut com a Pla d'Acció Integral Conjunt (PAIC) va suposar que l'Iran renunciés per escrit a fabricar l'arma nuclear i adoptés una sèrie de mesures, que limitaven l'enriquiment d'urani per a la producció d'energia nuclear i la investigació amb fins pacífics. A canvi, la resta de signants -Rússia, la Xina, els EUA, Alemanya, França, el Regne Unit i la UE en conjunt- es comprometien a aixecar totes les sancions i facilitar el restabliment de llaços comercials amb l'Iran.



La sortida dels EUA

Donald Trump, apel·lant al que va definir com una «influència maligna a la regió» de l'Iran, es va retirar el 2017 del pacte que el seu predecessor, Barack Obama, va ajudar a forjar. A més, va reimposar unes sancions draconianes que han fet gran efecte en la població en impossibilitar, per exemple, que Teheran vengui cru.