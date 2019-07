Abascal exigeix una trobada amb Rivera i Casado per salvar els pactes

El PP i Ciutadans van reclamar ahir a Vox que oblidi les seves reticències i doni suport als candidats del PP en les respectives investidures a Madrid i Múrcia, al que es resisteix el partit d'Abascal si no són tingudes en compte les seves propostes, per al que va demanar una reunió a tres per avui. Ciutadans no descarta reunir-se amb Vox, i la seva portaveu parlamentària, Inés Arrimadas, va indicar que, si fa falta que el seu partit es reuneixi una altra vegada a Múrcia o a Madrid perquè Vox «rectifiqui» i «deixi de bloquejar», ho farà i va afegir que espera que se'ls passi aviat «la rebequeria». Sense aclarir si el líder del partit, Albert Rivera, acceptarà la reunió proposada per Abascal, va insistir que el millor és que es reuneixin els diputats autonòmics que són els que voten. Menys reticent va ser el PP, que no té «cap problema» per a asseure's o reunir-se amb ningú, segons fonts de la direcció, que van al·ludir al seu «tarannà de diàleg» amb totes les forces polítiques implicades en les negociacions després de les eleccions del 26 de maig. El líder del PP, Pablo Casado, va acceptar la reunió.

Des de Múrcia, Santiago Abascal va proposar als seus homòlegs de PP i Ciutadans, Pablo Casado i Albert Rivera, la reunió a celebrar en el Congrés dels Diputats per a un «últim intent» i «desbloquejar» la formació de governs autonòmics a Madrid i Múrcia. Va assegurar que serà «generós» per superar un bloqueig que han provocat l'«apartheid» de Cs i l'«equidistància» del PP.

El govern de coalició entre el PP i Cs necessita a Madrid Vox, ja que la suma de tots dos és de 56 escons (30 el PP i 26 Cs) i la majoria absoluta està en 67, per la qual cosa han de votar a favor els 12 diputats de Vox, perquè la suma dels 37 escons del PSOE, els 20 de Més Madrid i els 7 de Podemos és superior.

L'Assemblea de Madrid ha convocat per al pròxim dia 10 la sessió d'investidura, en la qual és necessària la majoria absoluta en la primera votació o una majoria simple en la segona.

PP i Ciutadans volen evitar que a Madrid es repeteixi el que va passar fa uns dies a Múrcia, on els quatre diputats de Vox van votar en contra de la investidura del candidat del PP a la presidència, Fernando López Miras, que va sumar només els 16 suports del seu grup i els sis de Cs.

Vox va justificar el seu vot per la negativa a signar un pacte a tres de Ciutadans, qui, no obstant això, va mantenir aquell mateix matí una reunió de més de quatre hores amb PP i Vox. En tractar-se de la segona votació ja no era necessària la majoria absoluta (23 vots) i hauria bastat amb l'abstenció de Vox per a la reelecció del López Miras.

«Sembla que no han après res de Múrcia i tenen un problema matemàtic», va assenyalar Abascal en referència al fallit debat d'investidura a Múrcia. Després d'afirmar que el seu partit «renúncia a qualsevol butaca» a Madrid i Múrcia, va tornar a marcar com a condició que es «visibilitzi» un acord d'investidura entre els tres partits.