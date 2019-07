El conservador Mitsotakis pren possessió com a primer ministre de Grècia

El candidat de la formació conservadora Nova Democràcia, Kyriakos Mitsotakis, va prendre possessió aquest dilluns com a primer ministre de Grècia en un acte a Atenes amb el president del país, Prokopis Pavlopoulos, segons va informar el diari local To Vima.

Mitsotakis va arribar al migdia al palau presidencial acompanyat per la seva família per prendre possessió del seu càrrec davant el cap de l'Estat i les autoritats religioses. Després de l'acte, el nou cap del Govern va acudir a l'oficina del primer ministre, on Alexis Tsipras li va cedir el testimoni.

El líder de Nova Democràcia, membre d'una de les tres grans famílies que han dominat l'escena política hel·lena en les últimes dècades, va fer-se amb la majoria absoluta en els comicis del diumenge.



Els nous membres del Govern

Segons To Vima, el que fins ara havia exercit com a «ministre de Finances a l'ombra», Christos Staikouras, tindrà un lloc destacat en el nou gabinet de Mitsotakis. Així, Stelios Petsas podria ser el ministre de Finances, encara que aquesta possibilitat no està confirmada.

L'Executiu comptarà també previsiblement amb Nikos Dendias i amb el vicepresident de Nova Democràcia, Kostis Hatzidakis, noms que han sonat com a candidats a ministre d'Afers exteriors. Kyriakos Pierrakakis, una figura de centreesquerra, podria ser el ministre de Política Digital de l'Executiu encapçalat per Mitsotakis i Niki Kerameos es faria càrrec d'Educació.

La cartera d'Ordre Públic, un tema que Nova Democràcia ha situat com una de les seves prioritats, podria acabar en mans de l'exministre d'Ordre Públic amb els socialistes del PASOK, Michalis Chrysohoidis, reconegut per la seva labor per acabar amb el grup terrorista 17-N el 2002.

El «ministre a l'ombra en temes de Justícia» Nikos Panagiotopoulos serà previsiblement el titular d'aquesta cartera en el Govern de Mitsotakis, mentre que el vicepresident de Nova Democràcia, Kostis Hatzidakis, es quedarà amb la cartera d'Energia i Medi Ambient.

El cap d'estratègia política de Mitsotakis, Takis Theodorikakos, considerat el principal impulsor de la victòria en les eleccions del diumenge, serà el nou ministre de l'Interior i podria assumir una altra cartera de l'Executiu.

La victòria de Nova Democràcia suposa el retorn del partit conservador al poder després dels quatre anys que ha romàs la formació esquerrana Syriza al capdavant de l'Executiu, amb Alexis Tsipras com a primer ministre.



El partit neonazi no obté escons Pel que fa al partit neonazi grec, Aurora Daurada, es va quedar fora del Parlament perquè no va superar el mínim legal per obtenir representació parlamentària, amb un 2,96% dels vots. Encara que els ultraconservadors de Solució Grega amb un 3,7% obtenen representació a la Cambra amb 10 escons.