Dos homes violen un noi de 19 anys a la zona de Magaluf

Un irlandès de 19 anys va ser violat per dos homes en la zona turística de Magaluf, a Mallorca, en la matinada del passat diumenge, per la qual cosa va ser atès a l'hospital públic de Son Espases. La Guàrdia Civil va informar que el jove, després de passar per l'hospital, ha abandonat aquest mateix dilluns l'illa en direcció a Irlanda sense presentar cap denúncia per aquests fets. El jove no ha denunciat per vergonya després d'haver sigut violat per dos homes en un club de Punta Balena, a Magaluf, i perquè volia tornar com més aviat millor al seu país i oblidar el que havia succeït. La inspecció mèdica va confirmar la violació.