Un incendi a l'Oceanogràfic de València obliga a evacuar a 1.400 persones

Un incendi a l'Oceanogràfic de València ha obligat a evacuar aquest matí el centre d'animals marins quan estava replet de visitants ntorn de les onze del matí.

Segons Bombers València, les flames s'haurien originat en una torre exterior prefabricada situada en la zona de baixada als taurons.

El foc ha provocat una gran columna de fum visible des de tota València i gran part de l'àrea metropolitana. El foc ha encès immediatament totes les alarmes per les grans flamarades que es veien sortir de l'interior de les instal·lacions i l'enorme fumera generada.

Segons testimonis presencials que han estat desallotjats per l'incendi a l'Oceanogràfic, el centre marí estava replet de visitants i nens en el moment en què s'ha produït el foc. "No sabem molt bé on estan les flames -relaten aquests testimonis-, però hi ha molt de fum i ens han evacuat a tots: nens, visitants, treballadors... tots els que estàvem dins hem hagut de sortir".

De fet, fonts d'Emergències i de l'Oceanogràfic de València han assenyalat que no cal lamentar danys personals en l'incendi. Els animals no han sofert tampoc cap mal. Entorn de les 11.20 hores hi havia quatre dotacions de Bombers València i dues dotacions de Policia Local treballant en el lloc del succés, que s'ha donat per extingit als 20 minuts de començar.