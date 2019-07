Nou ensurt d'un gran creuer a Venècia

«costa deliziosa» és el nom del creuer que ahir va fregar la tragèdia en ser a punt de col·lidir contra una cafeteria situada al port de Venècia. Els fets van transcórrer durant una intensa tempesta de calamarsa i el capità del vaixell va fer sonar la sirena d'emergència per alertar d'un possible xoc, segons va relatar el diari italià La Repubblica. Finalment, Costa Deliziosa va poder realitzar el gir a escassos metres del port i, per tant, ningú va resultar il·lès. Aquest incident es va produir només un mes després que el creuer MSC va col·lidir contra el port de Venècia i 4 persones van ser hospitalitzades.