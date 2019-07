Estrasburg condemna Bèlgica a indemnitzar els fills d'una víctima d'ETA

El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) ha condemnat Bèlgica a indemnitzar els fills d'una víctima d'ETA, Ramón Romeo, amb 5.000 euros cadascun i 7.260 euros de forma conjunta, pels danys causats per la negativa de les autoritats belgues a entregar l'acusada de l'assassinat. En una sentència feta pública aquest dimarts, Estrasburg ha afirmat que els tribunals belgues van incórrer en una vulneració «processal» del Conveni europeu de drets humans durant el procediment d'avaluació de l'euroordre contra Natividad Jáuregui, l'acusada.



Bèlgica va realitzar un informe

Els jutges del TEDH consideren que l'informe que va fer Bèlgica de l'euroordre enviada per Espanya no va ser «suficientment completa» per basar la negativa de l'entrega, en el risc de violació dels drets de Jáuregui. «Bèlgica no ha complert amb l'obligació de cooperar», recull la sentència.