«Guillat, estúpid i imbècil», les paraules de Trump cap a l'ambaixador britànic

El president nord-americà, Donald Trump, va qualificar de «guillat, estúpid i imbècil pompós» l'ambaixador britànic a Washington, Kim Darroch. Les declaracions transcorren enmig de la polèmica per la filtració de missatges confidencials de Darroch. En aquests correus, l'ambaixador catalogava Trump «d'inepte».

«L'ambaixador guillat que el Regne Unit ha endossat als EUA no és algú amb qui estiguem encantats, és un home molt estúpid. Hauria de parlar del seu país i de la seva primera ministra Theresa May, i no estar molest per les meves crítiques sobre com de malament es va gestionar el Brexit», va afirmar Trump en el seu compte de Twitter. El nord-americà també va agregar que «no conec personalment l'ambaixador, però m'han assegurat que és un imbècil pompós». De fet, aquest dilluns Trump va declarar que no tractarà més amb el britànic establert a Washington, Kim Darroch.