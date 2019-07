Pedro Sánchez i Iglesias engrandeixen les seves diferències i allunyen la investidura

El PSOE i Unides Podem es van acusar ahir mútuament i amb duresa del fracàs de les negociacions perquè els 42 diputats de la coalició de Pablo Iglesias votin a favor de la investidura que el president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, ha convocat per als pròxims 22 i 23 de juliol. La reunió de gairebé dues hores que van mantenir tots dos líders en el Congrés va ser infructuosa, doncs, com es preveia, en ella es va constatar que Pablo Iglesias continua reclamant un govern de coalició mentre Pedro Sánchez es nega a tenir càrrecs de Podem asseguts en el seu Consell de Ministres.

«Al senyor Iglesias el preocupen més els noms del Consell de Ministres que la política», va lamentar en roda de premsa després de la reunió la portaveu parlamentària socialista, Adriana Lastra, que va recalcar que el líder de Podem es nega a parlar tant de la proposta aprovada per l'executiva socialista com d'un altre document amb coincidències programàtiques.

«Volem parlar de les polítiques, el problema és que no tenim interlocutor, no es volen asseure a parlar d'això», va lamentar la portaveu socialista, que va apuntar que és la primera vegada que veu en una negociació que l'altre partit no vol negociar un document polític, «que és la base de qualsevol acord de governabilitat».

Els portaveus de Podem no van comparèixer en roda de premsa, però fonts del partit van assegurar que el president del Govern li va dir a Iglesias que anirà a eleccions si no compta amb suports a la investidura prevista per a aquest mes de juliol, un extrem que des del PSOE neguen haver comentat.

«Constatem que Pedro Sánchez no vol negociar, sinó que intenta imposar unilateralment un govern de partit únic. No és assenyat que el PSOE actuï com si tingués majoria absoluta quan no la té», van indicar fonts del partit d'Iglesias després de la reunió.

Segons les mateixes fonts, Podem va demanar al president del Govern que «flexibilitzi la seva posició i negociï des de ja un acord integral de coalició d'esquerres sense línies vermelles». «Més tard o d'hora rectificarà», va afirmar Pablo Iglesias als periodistes en els passadissos del Congrés.

Adriana Lastra va assegurar que «no és cert» que Sánchez hagi transmès a Iglesias que ja ha decidit anar a noves eleccions i va retreure a aquest que anteriorment ja hagi difós altres «falsedats» sobre la posició socialista, com que el president li va oferir en la primera reunió dos ministeris i que li va dir que preferia ser investit amb els vots del PP i Cs.

No obstant això, es va mostrar convençuda que si la investidura de Sánchez no tira endavant al juliol tampoc ho farà al setembre, perquè no creu que Iglesias vagi a modificar d'aquí a llavors la seva posició.



El PP no s'abstindrà

D'altra banda, el president del PP, Pablo Casado, va reiterar ahir al president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, que votarà en contra de la seva investidura el pròxim 23 de juliol, però el va instar a buscar els vots que li permetin ser designat per a posar fi al bloqueig polític.