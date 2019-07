Albert Rivera ingressa a l'hospital de Móstoles per una gastroenteritis aguda

El president de Ciutadans, Albert Rivera, va ingressar ahir a l'Hospital Universitari HM Puerta del Sur, a la localitat madrilenya de Móstoles, després de «patir un quadre sincopal secundari per una gastroenteritis aguda probablement per salmonel·la», segons l'informe mèdic.

A causa d'aquest quadre clínic, el líder de Ciutadans va ingressar per poder-li administrar «l'antibioteràpia intravenosa». El temps d'ingrés variarà en funció de l'evolució clínica, segons l'informe mèdic.

L'última aparició pública de Rivera va ser aquest dimarts passat al migdia al Congrés, on va oferir una roda de premsa per comentar qüestions d'actualitat i on va anunciar la denúncia que presentaria el seu partit pels incidents durant la manifestació de l'Orgull LGTBI a Madrid.



No a la investidura de Sánchez

En el trascurs d'aquesta atenció als mitjans, el líder de Ciutadans també es va negar a facilitar la investidura del líder del PSOE, Pedro Sánchez, com a president del Govern espanyol i el va instar a negociar amb Unides Podem i els partits nacionalistes.