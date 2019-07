El CIS revela que els espanyols prefereixen un govern de coalició del PSOE i Podem

L'última enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS), donada a conèixer ahir, suposa un suport a la reivindicació de Pablo Iglesias de formar un Govern de coalició. Aquesta és, segons l'organisme públic, l'opció preferida entre els espanyols, que així i tot es troben molt dividits sobre la governabilitat.

El 26,4% dels ciutadans col·loca com a primera opció un Consell de Ministres en el qual se senten tant membres del PSOE com d'Unides Podem.

El col·lectiu, no obstant això, no és homogeni, ja que un 15,8% del total d'enquestats prefereix un Govern de socialistes i morats amb suport de partits nacionalistes no independentistes i un 10,6% advoca per un Executiu del PSOE, Unides Podem i partits nacionalistes independentistes.

La possibilitat d'un Executiu monocolor dels socialistes, que és la que defensa amb afany Pedro Sánchez, és recolzada pel 20,2%. L'altra suma possible, un Govern del PSOE i Ciutadans, gairebé impossible d'aconseguir a causa del rebuig que es dóna entre tots dos partits, ve donada suport pel 16,1% dels espanyols.

Les dades d'aquesta enquesta contrasten amb els d'un sondeig anterior del CIS, publicat a la fi de maig amb un treball de camp realitzat a principis d'aquest mes, en el qual el suport a l'opció monocolor era molt més gran. No obstant això, en un altre canvi en el mètode de l'organisme públic (un més des que José Félix Tezanos, exmembre de la direcció socialista, va arribar a la presidència de l'ens envoltat de polèmica), les preguntes són diferents, alguna cosa que complica la comparació.

La campanya dels comicis generals del passat 28 d'abril, va anar absolutament determinant en el resultat, segons el CIS. Gairebé un 30% dels electors van decidir el seu vot en els 15 dies de mítings previs a la cita amb les urnes. Així, el 10,1% va optar per una opció al començament de la campanya, el 15,7% en la setmana prèvia als comicis i el 4,7% el mateix dia de les generals.

En l'estudi que l'organisme públic duc a terme fa tres anys, després de les eleccions generals del 26 de juny del 2016, la campanya va tenir un impacte bastant menor, en decidir el vot del 22,7% dels electors. Però aquella va ser una convocatòria absolutament atípica, provocada per la falta d'acord entre els partits, que va motivar la repetició electoral, un perill que ara, amb Sánchez i Iglesias enfrontats per la composició del futur Govern, torna a apuntar.



Responsabilitats del PP

El PP va restar credibilitat al baròmetre postelectoral del CIS i va avançar que demanarà que el seu president, José Félix Tezanos, doni compte en el Congrés de l'ús «partidista» que, al seu parer, continua fent d'aquesta institució i del «malbaratament» de diners públics, per haver-hi realitzats dues enquestes en un mateix mes repetint preguntes.