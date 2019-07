Compte enrere per a unes noves eleccions a Madrid pel desacord entre PP, Cs i Vox

El ple d'investidura celebrat ahir a l'Assemblea de Madrid va concloure sense que s'hagi constatat que algun candidat té els suports necessaris, pel que va començar a córrer el compte enrere per a unes noves eleccions, que es convocarien el 10 de setembre si no s'arriba a un acord abans.

Així, tal com estableix la Llei Electoral de la Comunitat de Madrid, aquests comicis tindrien lloc el primer diumenge següent al cinquanta-quatrè dia posterior a la convocatòria, al mes de novembre.

No obstant això, malgrat el resultat del ple, PP i Vox, dos dels tres partits del bloc de centre dreta, que suma majoria a la Cambra autonòmica, descarten de moment aquesta opció i veuen el pacte «més a prop» després que mantinguessin dimarts una reunió a tres amb Ciutadans.



«Primer pas per reunir-nos»

«És un primer pas per seguir reunint-nos», incidia la portaveu parlamentària d'Vox, Rocío Monasterio, a la sortida. Malgrat aquest optimisme, el portaveu de Ciutadans, Ignacio Aguado, va tancar la porta a una nova trobada i va recordar que ja té un acord signat amb PP i que no negociarà amb cap altra formació.

El secretari general de Vox, Javier Ortega Smith, va assegurar que el seu partit farà «tot el possible» per evitar unes noves eleccions autonòmiques a la Comunitat de Madrid «o uns governs que puguin afavorir l'avanç de l'esquerra», que «ha demostrat ser enemiga d'Espanya».

En aquesta línia, Monasterio, va assegurar ahir que des de la seva formació «s'esforçaran» perquè hi hagi acord en la Comunitat però reclama que no exigeixin als seus votants «un xec en blanc».



Ayuso: «Ho he intentat tot»

La candidata del PP a la Presidència de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va assegurar que ho ha intentat «tot» amb Ciutadans i Vox per arribar a un acord però que res no és possible si les dues formacions no es posen d'acord. «Madrid està en perill, estem davant d'un repte decisiu», va alertar.

Per la seva banda, el portaveu de Ciutadans a l'Assemblea de Madrid, Ignacio Aguado, va tornar a demanar a Vox que «rectifiqui» i doni suport l'acord signat entre Cs i PP, i alhora va reiterar en diverses ocasions que no donarà suport a un govern del PSOE.

Paral·lelament, el portaveu de Más Madrid a l'Assemblea, Íñigo Errejón, va assenyalar en la seva intervenció en el ple d'investidura sense candidat que Ciutadans es retrata quan rebutja la mà estesa per a un «govern de regeneració» i «corren a demanar el suport de Vox»