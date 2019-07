Dimiteix l'ambaixador britànic als EUA que va dir «inepte» a Trump

L'ambaixador britànic a Washington, Kim Darroch, va renunciar al seu càrrec aquest dimecres, després de la polèmica suscitada per la filtració de documents confidencials, en els quals qualificava al president estatunidenc, Donald Trump, «d'inepte».

«Des de la filtració de documents oficials d'aquesta ambaixada, hi ha hagut una gran especulació entorn al meu mandat com a ambaixador», va escriure Darroch a la seva carta de renúncia. Els fets van passat un dia després que la primera ministra bitànica, Theresa May, reiterés el seu «ple suport» en el diplomàtic.

«Vull posar fi a aquesta especulació», va afegir Darroch, per acabar afirmant que «la situació actual està fent impossible que continuï exercint el meu paper com m'agradaria».

May va dir ahir al Parlament britànic que l'ambaixador tenia previst abandonar el seu lloc per a finals d'any. A més, una portaveu de la presidenta va assegurar que Darroch comptava amb el suport de la primera ministra i ell en tenia constància.

D'altra banda, Trump va dir el dilluns que no tractaria mai més amb Darroch, després que aquest el qualifiqués «d'inepte», «insegur» i «incompetent» en un document intern per al Govern britànic filtrat a la premsa. «No conec a l'ambaixador, però no ens agrada i no és respectat dins dels Estats Units. No tractarem mai més amb ell», va escriure el mandatari nord-americà a Twitter.

A més , Trump va aprofitar per criticar a la primera ministra Theresa May: «Quin embolic han creat ella i els seus representants. Jo li vaig dir què havia de fer, però va decidir anar per l'altre camí», va sostenir el mandatari. «La bona notícia per al meravellós Regne Unit és que aviat tindran un nou primer ministre», va afegir el president americà.

Per part seva, el ministre d'Exteriors britànic, Jeremy Hunt, va qualificar el dimarts, en el seu compte de Twitter, «d'irrespectuosos i equivocats», els comentaris de Donald Trump sobre el Regne Unit.