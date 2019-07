Mor Vincent Lambert, símbol de la campanya per la mort digna

Mor Vincent Lambert, símbol de la campanya per la mort digna Reuters

Vincent Lambert, l'home tetraplègic francès en estat vegetatiu des de feia onze anys, ha mort aquest dijous, nou dies després que el Tribunal de Cassació, la principal autoritat judicial francesa, decidís autoritzar la desconnexió i retirar l'alimentació artificial, segons informen mitjos francesos.

Va ser el passat 2 de juliol quan els metges van retirar el suport vital a Lambert, després d'anys de litigis i la decisió judicial del Tribunal de cassació. Una resolució que revocava així la sentència del Tribunal d'Apel·lacions de París, que es va pronunciar al maig contra la desconnexió de la màquina que mantenia amb vida Lambert, qui s'ha convertit en un símbol de la campanya per la mort digna al país europeu.

La família de Lambert va portar fins i tot el cas a les Nacions Unides, i va buscar així la pressió diplomàtica per mantenir el seu fill amb vida, en contra dels desitjos d'altres membres de la família que consideraven més humà acabar el seu tractament.

Lambert, un infermer de 42 anys, va patir un accident de trànsit el 2008 que el va deixar tetraplègic i en estat vegetatiu. No va deixar per escrit un testament vital en el qual s'especifiquessin els seus desitjos, cosa que ha enfrontat la seva família sobre la pertinència o no de mantenir-lo amb vida.

La seva dona i els seus fills estaven d'acord amb la decisió de l'equip mèdic de desconnectar-lo, mentre que els pares i dos dels seus germans han esgotat totes les vies judicials per mantenir-lo amb vida.

En un missatge que es va fer públic al maig, els pares es van adreçar al president, Emmanuel Macron, i li van demanar que impedís que els metges deixessin morir el seu fill en retirar-li els aliments i la sedació.

L'eutanàsia és il·legal a França, si bé una legislació que es va aprovar l'any 2016 permet que els metges posin els pacients en estat terminal en un estat de sedació profunda i continuada fins a la seva mort.