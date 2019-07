El PSOE vol avançar en la negociació i Podem reclama parlar de persones

Amb l'enquesta del CIS de fons, la negociació entre el PSOE i Podem segueix sense ser fluida. La portaveu del PSOE, Adriana Lastra, i la seva homòloga d'Unides Podem, Irene Montero, van constatar ahir en una conversa telefònica que les seves posicions «segueixen igual» que el dimarts però es van emplaçar a continuar dialogant, segons el PSOE, mentre en la formació morada va apuntar que s'asseuran a parlar quan s'aixequin els vetos.

Segons van informar fonts d'Unides Podem i del PSOE, Lastra i Montero van parlar ahir, després que la vicesecretària general del PSOE i portaveu parlamentària anunciés en una entrevista en la Cadena Ser que la telefonaria per a asseure's a negociar un acord programàtic, parlamentari i institucional de cara a la investidura de Pedro Sánchez.

Ho va dir després que Irene Montero mostrés en aquest mateix mitjà a disposició dels dirigents de la formació morada per a negociar des d'ahir mateix amb el candidat a la investidura un govern de coalició, després de fracassar ahir la cinquena reunió amb el líder de Podem, Pablo Iglesias.

Irene Montero, segons fonts de Podem, li va reiterar a Lastra la «plena disposició» de la formació per a negociar de debò quan el PSOE estigui disposat a negociar un Govern de coalició d'esquerres, que comprengui un programa i els equips que l'han de dur a terme. «És el que volen els espanyols, segons el CIS», va dir Irene Montero a Adriana Lastra.

Els socialistes asseguren, per part seva, que ambdues es van emplaçar a «continuar dialogant» i «tenir una via oberta de comunicació». Lastra, que encapçala l'equip designat per l'Executiva del PSOE per a negociar un acord programàtic amb Unides Podem, va remarcar al matí que l'escull entre totes dues formacions és «el govern de coalició o govern de cooperació» i creu que l'única cosa possible per assegurar no només la investidura sinó també la governabilitat és l'opció defensada pel PSOE.

No obstant això, Irene Montero va insistir que el president del Govern «acabarà entenent» que no tenir majoria absoluta obliga a negociar els equips de Govern i a formar més tard o més d'hora una coalició.