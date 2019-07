Sánchez trucarà a Iglesias per reiniciar la negociació a través de dos equips

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dijous que trucarà en les pròximes hores al líder de Podem, Pablo Iglesias, amb l'objectiu de reiniciar les negociacions sobre la investidura. Sánchez proposarà a Iglesias la creació de "dos equips que parlin "del que importa als ciutadans" i no de si es forma "un govern de coalició o de coordinació". Ha insistit que vol una investidura que "no depengui de les forces independentistes" i per això ha tornat a demanar l'abstenció del PP i de Cs. En tot cas, ha tornat a tancar la porta al govern de "coalició" que li demana Iglesias recordant les diferències entre les dues formacions respecte a la situació a Catalunya. Ha recordat que Podem està a favor del dret a l'autodeterminació, que va recórrer contra el 155 i que el govern espanyol haurà d'actuar amb una sola veu després de la sentència del Tribunal Suprem.

Sánchez ha fet aquestes manifestacions en una entrevista a TVE on no ha negat que Iglesias li hagi demanat ser vicepresident de l'executiu, però on ha assegurat que "el mètode de negociació de les últimes setmanes no ha estat el convenient", i "cal parlar primer del que importa als ciutadans, que no és qui portarà la sanitat o ser ministre de treball".



"El mètode no ha funcionat, estem encallats, hem parlat de moltes vegades a la vegada", ha dit. Per aquest motiu ha anunciat que trucarà Iglesias per crear dos equips de treball que redrecin les negociacions. "Espanya necessita un govern i el govern que necessitem és un govern progressista que no depengui d'independentistes perquè amb la seva abstenció ho facilitin".

No ha tancat la porta a l'entrada d'experts independents de l'òrbita de Podem, però sí a un govern de coalició com el que demana Iglesias. El motiu, ha dit, són les "discrepàncies de fons" respecte a la situació a Catalunya. Ha recordat que Podem va recórrer contra l'aplicació del 155 a Catalunya, que està a favor del dret a decidir i que considera que els líders independentistes que estan a la presó són "presos polítics".

"Si davant la sentència els independentistes catalans tornen a fer quelcom com el que van fer fa dos anys", ha dit, el govern ha de respondre amb "cohesió interna". "Un govern ha d'afrontar qüestions molt importants que tenen a veure amb la convivència i la reivindicació de l'estat social i de dret, i en aquesta qüestió nosaltres tenim discrepàncies de fons", ha sentenciat.