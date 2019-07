Els tres grups de la dreta es tornen a reunir per intentar governar a Múrcia

PP, Cs i Vox van concloure la seva primera reunió després del fracàs del debat d'investidura sense un acord concret, tot i que, segons van coincidir els tres grups amb «avenços» per poder desbloquejar la investidura.

Segons van manifestar després de la reunió, aquesta trobada ha estat una «primera presa de contacte i un primer pas» per poder desbloquejar aquesta situació. Els tres partits es van donar un termini de 24 hores per mantenir una segona trobada, tot i que encara queda per concretar hora i lloc de la propera reunió. L'objectiu és, han dit, continuar amb les reunions per poder arribar a un acord.

La portaveu del grup parlamentari Ciutadans, Isabel Franco va manifestar després de la reunió convocada pel seu partit que ha primat el diàleg i que ha tornat a existir una conversa «oberta» entre PP, Vox i Ciutadans, l'objectiu és «desbloquejar la situació i poder posar en marxa projectes per a la Regió per als propers 4 anys».

Segons la parlamentària, el seu partit va tornar a «fer el mateix» que el passat dijous, quan va tenir lloc la primera trobada entre les tres formacions polítiques que va culminar en aixecar Vox de la taula. «Hem parlat del nostre acord amb el PP i hem destacat els continguts positius que tot partit pot donar suport en un moment donat en un procés de votació», va apuntar.



«Cap fórmula concretada»

Franco va assegurar que de moment «no hi ha cap fórmula concretada» sobre com es plasmarà l'acord entre els tres partits. «Deixarem que sigui el diàleg el que s'imposi a la taula i guiï les negociacions», va advertir considerant que el PP és el que ha de «liderar».