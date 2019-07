Detingut per fingir el seu segrest per justificar la seva absència davant la seva xicota

Agents de la Policia Nacional adscrits a la Comissaria de Ribeira (La Corunya) han detingut un home per denunciar haver estat víctima d'un fals segrest per tal de justificar la seva absència del seu domicili durant diverses hores.

"Tot va començar quan la companya sentimental del detingut es va presentar a les dependències de la Policia Nacional de Ribeira per presentar denúncia per la desaparició de la seva parella, manifestant que no tenia notícies d'ell des de la nit anterior, havent transcorregut 15 hores des que aquesta es produir i que no hi havia motiu aparent per la seva absència", ha relatat la policia.

Unes hores més tard va comparèixer a la comissaria l'ara detingut per denunciar que, durant la nit anterior, quan es trobava traient diners d'un caixer automàtic de Ribeira, "va ser abordat per dos individus a punta de navalla que, després sostreure-els diners altres efectes, el van obligar a la força a entrar en un vehicle", han relatat les mateixes fonts.

L'individu va assegurar que, en arribar allà, el van introduir al maleter on el van mantenir tancat diverses hores, fins que el van alliberar als voltants de Boiro.

"Des d'un primer moment els agents van tenir seriosos dubtes de la veracitat dels fets denunciats, a causa de la incongruència i incoherència del que relatat pel detingut", ha subratllat la Policia.

D'aquesta manera, després d'iniciar les gestions d'investigació, una d'elles el visionat d'imatges captades per les càmeres de seguretat, els agents "van poder constatar la inexistència dels delictes denunciats", subratlla la Policia.

Per això, van tornar a citar al denunciant i, un cop personat aquest, va confessar que el que havia denunciat "era mentida" i que ho havia fet per justificar l'absència del seu domicili durant totes aquestes hores. A causa d'això es va procedir a la seva detenció.