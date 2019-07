L'Estat es querella contra la família Franco per la compra «fraudulenta» del Pazo de Meirás

El Govern central, a través de l'Advocacia de l'Estat, ha presentat una demanda contra la família Franco als jutjats de la Corunya per reclamar la devolució del Pazo de Meirás. Així ho ha van confirmar a Europa Press fonts del Ministeri de Justícia. En concret, va ser presentada ahir al Jutjat de Primera Instància número 1 de La Corunya per reclamar la devolució d'aquesta propietat per al patrimoni públic.

Segons publica El País, l'Advocacia de l'Estat es basa en un document datat del 3 d'agost de 1938 desconegut fins ara, signat davant notari al despatx del governador civil. En el text es confirmaria que el contracte de venda, subscrit tres anys després, a Franco va ser «fraudulent», perquè l'immoble ja era residència de la Prefectura de l'Estat després de la seva adquisició per col·lecta popular.



«Van actuar contra dret»

El president del Govern, Pedro Sánchez, es va pronunciar ahir sobre la reclamació a la família del dictador.

En una entrevista a RTVE, recollida per Europa Press, Sánchez va justificar l'acció de l'Executiu en funcions en què els Franco «van actuar contra dret», i que l'objectiu del Govern central és recuperar la propietat de l'immoble perquè passi a ser un bé públic. «Així de clar», va tancar.

El delegat del Govern a Galícia, Javier Losada, va considerar ahir que hi ha «dades suficients» per recuperar la titularitat pública del Pazo de Meirás en els documents sobre els quals se sustenta la demanda presentada per l'Executiu central contra la família Franco.

«Creiem que tenim dades suficients perquè l'Pazo de Meirás torni a ser el que sempre va ser, Patrimoni de l'Estat», va assegurar Losada, que assenyala que després de «un llarg estudi» s'han trobat dades que poden establir «una conducta processal vulnerada «i que, per tant, permet establir que es va produir» una irregularitat jurídica «d'una simulació» de compravenda.



«Estratègia de persecució»

De la seva banda, l'advocat dels néts de Francisco Franco va assegurar que la demanda presentada pel Govern en un jutjat de la Corunya reclamant la devolució del Pazo de Meirás s'emmarca en l'«estratègia de persecució implacable» exercida per l'Executiu de Pedro Sánchez contra els néts del dictador.