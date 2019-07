Mor a França el tetraplègic que va obrir el debat de l'eutanàsia

El tetraplègic francès en estat vegetatiu Vincent Lambert, que havia encarnat a França el debat sobre el dret a una mort digna, va morir aquest dijous, nou dies després que l'equip mèdic li retirés l'alimentació i hidratació artificials que el mantenien amb vida.

Lambert, antic infermer de 42 anys, va morir a les 8.24 del matí (6.24 GMT) a l'hospital de Reims, en el nord-est del país. Va quedar tetraplègic i totalment dependent després d'un accident de trànsit el 2008, poc després del naixement de la seva filla, i des de 2011 els metges havien descartat tota possibilitat de millora. L'absència d'un testament vital havia mantingut enfrontat al seu entorn.

D'altra part, la plataforma Change.org porta avui al Congrés dels Diputats més d'un milió de signatures a favor de despenalitzar l'eutanàsia i expressant el seu suport a Ángel Hernández, que va ajudar la seva dona, malalta d'esclerosi múltiple, a posar fi a la seva vida el mes d'abril passat.

La convocatòria reuneix els creadors de diferents peticions a favor de l'eutanàsia en aquesta plataforma, entre ells Marcos Ariel Hourmann, primer metge condemnat per practicar l'eutanàsia a Espanya, i la família de Maribel Tellaetxe, morta el mes de març passat després de diversos mesos de lluita per part de la seva família per aconseguir la despenalització de l'eutanàsia.