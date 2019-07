Patricia Ortega fa història com a primera general de les Forces Armades

La coronel Patricia Ortega serà la primera dona general de les Forces Armades espanyoles després que el Govern aprovi aquest divendres el seu ascens a general de brigada. La ministra de Defensa, Margarita Robles, va presentar aquesta proposta d'ascens per a la seva aprovació en la reunió del Consell de Ministres d'aquesta setmana.

La coronel Ortega, actualment destinada en l'Institut Nacional de Tècnica Aeroespacial, va concloure el curs d'ascens a general el mes de març passat, quan fonts de Defensa van subratllar que el mateix és «condició imprescindible per a l'ascens, però no tots els que els superen ascendeixen a general, el normal és un de cada tres».

Per a la vicepresidenta, Carmen Calvo, l'ascens d'Ortega és «un primer pas molt important per a la professionalitat i assoliment d'ella mateixa i de manera exemplificadora per a totes les dones en els nostres exèrcits i de la Guàrdia Civil».

En declaracions en un acte sobre igualtat en la Guàrdia Civil, Calvo va assegurar sentir-se «molt orgullosa de l'avanç d'una dona, perquè quan avança una dona avancem totes les altres» i aquest impuls de les dones «dona la mesura d'una democràcia que camina en l'única direcció possible» de la igualtat d'oportunitats.

Ortega, nascuda el 1963 a Madrid, es va incorporar a l'Exèrcit, juntament amb 25 dones més, el 1988 en la primera promoció que va admetre dones. L'última vegada que va participar en un acte públic, el 8 de març de 2018, amb motiu dels 30 anys d'incorporació de la dona a les Forces Armades, ho va fer com l'única coronel, el rang més alt aconseguit fins llavors per una dona en les Forces Armades.

En aquell moment, la militar va afirmar que els assoliments per la integració en aquests 30 anys es deuen als homes i dones. «Les dones som tractades com un més, però som més que un més», va assegurar la coronel.