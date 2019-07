Troben buides les dues tombes obertes pel Vaticà en la recerca del cas Orlandi

El Vaticà va concloure ahir l'examen de les tombes de les dues princeses alemanyes, en el cementiri teutònic, en el marc de la recerca per a esclarir la desaparició de la jove Emanuela Orlandi. La jove era la filla d'un funcionari vaticà, de la qual es va perdre el rastre fa 36 anys sense trobar restes humanes.

Segons va confirmar el director interí de l'oficina de premsa de la Santa Seu, Alessandro Gisotti, les tombes estaven buides, per tant, no es van trobar ni tan sols les restes de les nobles alemanyes.

La Secretaria d'Estat de la Santa Seu va autoritzar, l'abril de 2018, l'obertura de les tombes per tal de poder avançar en la recerca d'Orlandi. En aquest context, la família de la jove va demanar al Vaticà que investigués un dels sepulcres del cementiri Teutònic. De fet, la família havia rebut una carta anònima amb una foto d'una sepultura i una frase escrita: «Busqui on indica l'àngel». En el cementiri Teutònic es troba una estàtua d'un àngel que sosté un llençol amb el text en llatí Requiescat in pastura (Descansi en pau).

Emanuela Orlandi tenia 15 anys quan el 22 de juny de 1983 va desaparèixer sense deixar rastre a la sortida d'una classe de música.