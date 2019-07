La UE estudia demandar Madrid i Barcelona si no frenen la contaminació

Brussel·les estudia portar Espanya als tribunals si es continuen vulnerant sistemàticament els nivells de contaminació a Barcelona o Madrid, segons fonts de la Comissió Europea. Amb tot, confien no haver d'arribar a aquest pas, ja que l'objectiu de la institució és fer que els estats membre compleixin amb la normativa europea, evitant haver de recórrer als tribunals.

Des de la institució no descarten que la decisió sobre si envien Espanya al Tribunal de Justícia de la UE o segueixen donant-li més marge d'actuació s'inclogui en el paquet de novetats que es comunicarà el 25 de juliol, quan està previst informar sobre l'estat d'alguns procediments d'infracció oberts.



Sota la lupa de Brussel·les

En tot cas, la Comissió insisteix que només és una possibilitat, ja que també podria ser que no hi hagués cap decisió fins més endavant. Des del 2015 Espanya està sota la lupa de Brussel·les pels alts nivells de contaminació de l'aire, especialment a Barcelona i Madrid. Dos anys més tard, el 2017, la Comissió Europea va advertir l'Estat a través d'un «avís motivat» de la possibilitat d'anar al TJUE si no es prenien mesures. L'any passat, però, Espanya, es va salvar d'anar als tribunals, ja que Brussel·les considerava que les mesures que s'estaven adoptant o estaven previstes «semblaven les adequades» per revertir la situació.

Per contra, Alemanya, França, Hongria, Itàlia, el Regne Unit i Romania sí que van ser demandats al tribunal amb seu a Luxemburg.