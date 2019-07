Borrell fa una crida a formar govern i avança que «és evident» que hi haurà dos catalans a l'executiu

El ministre d'Exteriors en funcions i candidat a Cap de la Diplomàcia Europea, Josep Borrell, ha fet una crida a conformar govern a l'Estat Espanyol "com més aviat millor" i ha avisat que les eleccions "no són la solució". "No ens ho podem permetre, que ningú pensi que estem jugant a això", ha avisat durant la clausura de l'Escola d'estiu dels socialistes.

En aquest sentit, Borrell ha posat de manifest que, si se l'elegeix com a Cap de la Diplomàcia Europea, ja no hi haurà cap català a l'executiu, ja que Meritxell Batet va deixar-lo per ser Presidenta del Congrés, i ha explicat que "és evident" que hi tornarà a haver dos catalans al govern.

D'altra banda, i en referència a la seva elecció, Borrell ha advertit que no serà fàcil i que li "preocupa" perquè a la dificultat cal afegir-hi "una campanya de desprestigi" per part de l'independentisme, segons ha denunciat, cap a la seva "humil persona". ""L'independentisme destrossa la unitat que el PSC ha volgut construir perquè ningú sigui aliè", ha retret, per afegir que a Catalunya "se't convida a marxar si no estàs d'acord" en alguna cosa.