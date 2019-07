Iglesias reclama a Sánchez una «negociació integral» i ho consulta a les bases

El PSOE i Unides Podem es van instar ahir a reprendre la negociació que propiciï la investidura del candidat socialista a la presidència del Govern, Pedro Sánchez, però sense cedir en les seves diferències ni fer moviments que convidin a pensar que el retrobament està pròxim. Ben al contrari, ja que Podem ha convocat els seus inscrits perquè responguin una consulta sobre quin acord volen amb els socialistes. El partit morat, segons va explicar el seu portaveu, Noelia Vera, planteja fins dijous una pregunta: «¿com han de votar els diputats de Podem en la sessió d'investidura de la tretzena legislatura?», I ofereix dues versions per contestar.

D'una banda, aquesta opció: «¿Per fer president Sánchez és necessari arribar a un acord integral, programàtic i d'equips sense vetos on les forces de coalició tinguin una representació clarament proporcional als seus vots?».

És un model de resposta d'acord al plantejament de Unides Podem i del seu líder, Pablo Iglesias, és a dir, el Govern de coalició.

D'altra, aquesta alternativa: «¿Per fer president Sánchez ja sigui mitjançant el vot a favor o l'abstenció n'hi ha prou amb la proposta del partit socialista, és a dir, un govern dissenyat únicament pel PSOE, col·laboració en nivells administratius subordinats al govern i acord programàtic? ».

Es tracta de l'argument del líder del PSOE.



Conflicte intern

La pregunta d'Iglesias no va agradar a tots els sectors del partit. La coordinadora general d'Podem Andalusia, Teresa Rodríguez, va anunciar que no votarà en la consulta que ha convocat el partit morat sobre el possible pacte de Govern i suport al president en funcions, ja que que va considerar que la pregunta que es planteja a les bases és «un veritable insult a la intel·ligència que denota manca de confiança en els arguments que es tenen per defensar un pacte a qualsevol preu».

Mentrestant, els dos partits busquen la manera de reprendre les converses, tot i que les possibilitats que Sánchez i Iglesias es tornin a seure a una taula o que els seus equips negociadors iniciïn converses semblen remotes d'acord amb les declaracions fetes ahir. El mateix Iglesias va exigir respecte (li han molestat les informacions que indiquen que Sánchez estaria disposat a encaixar en el seu Govern ministres de Podem, encara que sense perfil polític) i va advocar novament per dur a terme una «negociació integral» sobre programes, pressupostos i equips. Segons va declarar en una entrevista a TVE, «no és seriós» llançar propostes com la dels ministres de perfil tècnic pels mitjans de comunicació. De passada, va convidar el PSOE a negociar pel que fa accedeixi a aparcar els «vetos», ja que en Podem els equips estan preparats des de fa dos mesos. La vicepresidenta del Govern en funcions, Carmen Calvo, va reiterar que Sánchez està sospesant «tots els escenaris» per aconseguir que la seva investidura tiri endavant al juliol. Aquesta genèrica expressió va permetre a la número dos de l'Executiu deixar en l'aire aquesta suposada proposta del president en funcions.