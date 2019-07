Renuncia el secretari de treball dels Estats Units per la gestió d'un cas de tràfic sexual

El secretari de treball dels Estats Units, Alex Acosta, va presentar aquest divendres la seva dimissió, després de donar-se a conèixer que, durant la seva etapa com a fiscal a Florida, va aconseguir un acord secret per a reduir una sentència per prostitució al multimilionari Jeffrey Epstein, imputat per explotació sexual. Acosta va anunciar la seva dimissió, efectiva dins d'una setmana, acompanyat del president dels Estats Units, Donald Trump, al jardí de la Casa Blanca.

La bancada demòcrata en el Congrés s'ha passat els últims dies exigint la renúncia del secretari de treball, per «participar en un acord poc raonable, que va impedir que es fes justícia per a les seves joves víctimes».

Epstein va estat sota recerca per part de les autoritats federals, acusat de delictes sexuals, contra nenes menors d'edat, que van tenir lloc entre 2002 i 2005, a Nova York i Florida.

Acosta, com a fiscal, va aconseguir un polèmic acord secret amb Epstein, que va permetre a l'empresari evadir un judici previ, per càrrecs similars i arribant només a complir una pena de treballs comunitaris des de la seva oficina.

Després de que es destapés el cas al novembre de l'any passat al Miami Herald, es va reemprendre judicialment la causa. D'aquesta manera, Epstein va ser imputat finalment aquest dilluns per tràfic sexual de menors i conspiració, gràcies a l'aparició de nous testimoniatges.

L'empresari se l'ha vist en anteriors ocasions acompanyat del president Trump o Bill Clinton.