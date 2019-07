Merkel crida a resistir a la ultradreta en el 75è aniversari de l'intent d'assassinat de Hitler

La cancellera alemanya, Angela Merkel, va instar aquest dissabte a plantar cara a l'extremisme de la dreta, aprofitant el 75è aniversari de l'intent d'assassinar Adolf Hitler, el 1944, per part de militars alemanys.

Merkel va assenyalar, en el seu missatge setmanal en vídeo, que el 20 de juliol és una data que recorda a tots els que es van oposar al règim nazi. «Avui nosaltres també estem obligats a oposar-nos a totes les tendències que vulguin destruir la democràcia», va destacar.

El coronel Claus Schenk von Stauffenberg va intentar posar fi a la vida d'Adolf Hitler, el 20 de juliol de 1944, en col·locar una bomba sota l'escriptori del líder nazi. L'intent va fracassar i Hitler va sobreviure, lleugerament ferit. Pel que fa a Stauffenberg i els seus col·laboradors, tots ells van ser executats.

Merkel va explicar que aquells oficials són un exemple per a Alemanya, «perquè van demostrar que van escoltar la veu de la seva consciència, i en fer-ho es van inscriure en la història d'Alemanya, una història que d'una altra manera estaria determinada per la foscor del nacionalsocialisme».

Així, va advertir que el nombre d'ultradretans està augmentant a Alemanya i es va referir concretament a l'assassinat al juny del president del districte de Kassel, Walter Lübcke, del qual és sospitós un ultradretà.

«Tots esteu convidats a treballar en la nostra societat per assegurar que la democràcia sigui forta i no hi tinguin cabuda els extremistes de dreta», va revelar.