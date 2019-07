Es grava a Facebook conduint a gran velocitat, s'accidenta i mor el seu fill

Les campanyes de Trànsit fa anys que insisteixen que l'ús inadequat del telèfon mòbil quan s'està conduint incrementa considerablement el risc d'accident, perquè suposen una distracció. Malgrat tot, els conductors el segueixen usant, sovint amb conseqüències tràgiques.

Fa pocs dies, un italià de 34 anys, retransmetia en directe a través de Facebook com conduïa a gran velocitat amb el seu BMW per una autopista. A l'interior del vehicle hi viatjaven els seus dos fills. En un moment donat, l'home perd el control del vehicle, que va donar diverses voltes de campana. A resultes de l'accident, un dels menors va quedar en estat crític. Hores més tard, amb danys cerbrals irreversibles, el nen, de tretze anys, moria a l'hospital.

"Un virus incontrolat"