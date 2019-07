Mor una dona en esclatar-li un coet al cap a Toledo

Una dona de 56 anys va morir en esclatar-li un coet al cap durant les festes de Viso del Marqués, a Ciudad Real, un artefacte pirotècnic que va ser llançat per un veí que ja ha estat posat en llibertat provisional a l'espera de judici després de prestar declaració per homicidi imprudent. L'Ajuntament de Viso del Marqués va decretar dos dies de dol oficial per la mort d'aquesta veïna ocorreguda durant les festes populars en honor a Sant Cristòfol, a més de suspendre tots els actes oficials previstos.

L'incident es va produir cap a dos quarts de nou de la nit de dissabte davant de l'església de la localitat, minuts abans que comencés la processó en honor al sant. En l'operatiu van participar efectius de la policia local, Guàrdia Civil i un metge d'urgències, que no va poder fer res per salvar la vida de la víctima, que deixa marit i dos fills.

La policia judicial va prendre declaració ahir al veí de Viso del Marqués de 51 anys que va llançar el coet de pirotècnia per homicidi imprudent, després de la qual cosa va ser posat en llibertat a l'espera de judici.