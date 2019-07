Pedro Sánchez dona per trencades les negociacions amb Unides Podem

El president del Govern espanyol en funcions i líder del PSOE, Pedro Sánchez, dona per trencades les negociacions amb el líder de Podem, Pablo Iglesias, després que aquest convoqués una consulta a les seves bases que –segons Sánchez– és «una mascarada» per «justificar per segona vegada» un «no» a la investidura. Sánchez va recordar ahir, durant una entrevista, que després del mes de juliol «la seva candidatura decau» i va assegurar que «les ofertes que li he fet a Iglesias» van caducar el divendres quan aquest va convocar la consulta. Segons el president en funcions, durant la seva conversa telefònica del passat dijous va oferir a Iglesias l'entrada de ministres de perfil tècnic de l'entorn de Podem, però aquest ho va rebutjar.

Sánchez va insistir a tancar la porta a l'entrada del mateix Iglesias en aquest executiu adduint a la «cohesió» necessària d'aquesta legislatura per afrontar qüestions com la de Catalunya. Va citar com a exemple les declaracions del president de la Generalitat, Quim Torra, en què «no va renunciar a la unilateralitat» i va afirmar que el seu deure «és contemplar l'aplicació del 155» si –al seu entendre- cal activar aquest mecanisme. Sánchez es va mostrar «sorprès i una mica frustrat» per la convocatòria de la consulta de Podem sobre si les seves bases volen, o no, un govern de coalició.

Segons el líder del PSOE, la convocatòria de la consulta implica que les negociacions «estan trencades» perquè Iglesias no es mou d'una «posició maximalista». Sánchez va lamentar que encara no s'hagin assegut amb Podem per parlar del programa ni d'equips i, per tant, creu que no és procedent preguntar a les bases sobre un acord que no s'ha tancat.

El secretari d'Unides Podem i responsable de les negociacions pels pactes, Pablo Echenique, va indicar ahir que, tot i la «duresa» del president del Govern en funcions, donant per trencades les negociacions sobre la investidura, els «morats» no assumeixen aquesta ruptura i va emplaçar el candidat socialista a tornar a dialogar.

«Per a nosaltres mai està trencada la possibilitat que el nostre país sigui un país millor, pensem que això passa per un govern de coalició», va comentar Echenique durant unes declaracions al Congrés dels Diputats. El dirigent morat va explicar que, tot i el to utilitzat per Sánchez, fa una crida perquè aquest s'avingui a parlar amb Podem i a asseure's «d'una vegada» per «negociar seriosament un acord de govern», una cosa que, va insistir, els socialistes s'han resistit a fer fins ara. Preguntat per si el líder de Podem, Pablo Iglesias, té previst telefonar al candidat socialista per intentar reprendre les converses, Echenique va comentar que havia estat el mateix Sánchez qui havia anunciat la seva intenció de «telefonar a tothom». «No concebo que no ho faci», va apuntar Echenique. Pedro Sánchez va anunciar que posarà en marxa una nova ronda de trucades als partits l'oposició i va recordar a Casado i Rivera que, malgrat que estan en el seu dret de votar «no» a la investidura, amb el seu vot no estarien donant cap «alternativa», perquè aquesta no existeix. «Són dos partits polítics que diuen que volen fer pactes d'Estat, i probablement el primer pacte d'Estat és que hi pugui haver govern en aquest país», va afegir Sánchez.

Sobre aquest punt, el secretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, va demanar al president del Govern en funcions que es «deixi de rondes» amb els líders dels principals partits i se centri a «negociar amb els seus socis preferents i buscar una majoria per a la investidura».

Teodoro García Egea, secretari general del PP, també va manifestar-se, sol·licitant al PSOE que s'«abstingui de pressionar» al Partit Popular perquè faciliti la investidura de Pedro Sánchez, ja que, segons va dir, no li «regalaran» la investidura a l'actual cap de l'executiu en funcions ni permetran «que sigui president ni per activa ni per passiva».

Dit això, García Egea va subratllar que «passi el que passi» la pròxima setmana en el debat d'investidura la «responsabilitat única» és de Pedro Sánchez, al que ha demanat no buscar «més culpables». Al seu entendre, el cap de l'executiu és «l'únic culpable» de l'actual situació del país perquè vol aconseguir «una investidura a la carta per tenir un Govern en solitari».