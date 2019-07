Detenen als EUA l'expresident peruà Alejandro Toledo pel cas Odebrecht

L'expresident peruà Alejandro Toledo (2001-2006) va ser arrestat als Estats Units com a part de la petició d'extradició feta per les autoritats del Perú per processar-lo per presumptes actes de corrupció vinculats amb Odebrecht, va informar el Ministeri Públic peruà. «L'exmandatari es troba a la seva primera compareixença davant les autoritats judicials nord-americanes, com a part del procés orientat a aconseguir el seu retorn al país», va assenyalar la Fiscalia en un missatge a Twitter. La informació va ser rebuda a través de la Unitat de Cooperació Judicial Internacional, que va explicar, sense oferir fins al moment altres detalls, que l'exgovernant «va ser arrestat per mandat d'extradició als Estats Units».

La detenció de Toledo està relacionada amb el procés d'extradició que se segueix en contra seu des de maig de 2018, després que testimonis de l'empresa Odebrecht confessessin haver pagat 20 milions de dòlars a l'exmandatari per obtenir licitacions a obres públiques. El febrer passat, la Fiscalia del Perú va anunciar que va arribar a un acord de col·laboració eficaç (delació premiada) amb l'empresari peruà-israelià Josef Maiman, que va reconèixer haver ajudat Toledo a rebre aquests pagaments i blanquejar els diners a paradisos fiscals. L'expresident peruà sempre ha negat vincles amb la corrupció.