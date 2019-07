Dimiteix el número dos de Macron pels excessos amb diners públics

La polèmica relacionada amb els suposats excessos que el ministre francès d'Ecologia, François de Rugy, va cometre amb diners públics va provocar la dimissió de qui fins ara era el número dos de l'executiu d'Emmanuel Macron. L'escàndol el perseguia des de fa una setmana, quan el digital Mediapart va difondre els sumptuosos sopars que De Rugy oferia amb diners del contribuent durant la seva etapa de president de l'Assemblea Nacional, entre juny de 2017 i setembre de 2018.

La seva explicació que aquestes vetllades s'ajustaven a les seves funcions de representació no va convèncer una opinió pública escandalitzada pel luxe dels menús, en què se servia llagosta i ampolles de vi valorades en 500 euros.

La pressió en contra va créixer en conèixer-se l'elevat cost públic de la renovació de l'apartament privat del ministeri: per uns 63.000 euros va canviar la pintura, les moquetes, el parquet i els banys i va instal·lar un gran vestidor de gairebé 17.000 euros.

A De Rugy també se li va retreure haver llogat a Nantes (nord-oest) una casa que, per les seves condicions preferencials, només podia ser ocupada per persones amb un nivell de renda limitat, o no haver pagat impostos el 2015, una exempció que s'ajustava a la llei, però que va posar en el punt de mira els seus privilegis.

La dada definitiva va ser la publicació que els anys 2013 i 2014, quan era diputat, va utilitzar l'anomenada compensació per despeses de mandat per pagar part de les seves cotitzacions al partit Europa Ecologia Els Verds (EELV).

«La mobilització necessària per defensar-me fa que no estigui en condicions d'assumir amb tranquil·litat i eficàcia la missió que em va encarregar el president de la República i el primer ministre Édouard Philippe», va assenyalar el ministre a Facebook en el missatge en què va anunciar la seva renúncia i va avançar que ha denunciat Mediapart per difamació.