Enxampen tinent d'alcalde del PP amb una plantació de marihuana

Manuel Palma, tinent d'alcalde de l'Ajuntament d'El Valle (Granada), que també assumeix la regidoria de Joventut i Esports, està sent investigat per un possible delicte contra la salut pública per cultivar marihuana. Fonts del PP han indicat per part seva que estudien les possibles mesures a adaptar respecte al regidor.

La investigació va començar el passat maig quan policies del Grup d'Estupefaents de Motril van obtenir informació que apuntava al cultiu, venda i distribució de droga des de l'habitatge registrat. L'habitatge tenia dues de les habitacions tancades de manera hermètica i condicionades amb il·luminació, sistema de ventilació i extracció i un altre de reg per accelerar el procés natural de creixement d'aquest tipus de plantes.

En la intervenció van decomissar 265 plantes de marihuana i es va esbrinar que els detinguts havien connectat l'habitatge de manera fraudulenta a la xarxa pública d'electricitat perquè no passés pel comptador, pel que s'enfronten també als càrrecs de defraudació de fluid elèctric.