Un home agredeix diverses dones a la sortida d'una discoteca a Galícia

La Policia Nacional investiga l'agressió física i verbal d'un home a diverses dones a la porta d'una discoteca a la Corunya. L'agressió masclista de l'individu cap a un grup de dones a la sortida d'una discoteca a la matinada de diumenge va ser gravada en vídeo i les imatges han esdevingut virals a la xarxa.

S'hi pot veure la reacció violenta de l'home, que colpeja repetidament les dones que l'envolten, fins causar-les lesions i llançar-les a terra. Les imatges exposen la falta de reacció per part del personal de seguretat, ja que l'home va poder colpejar en diverses ocasions les dones sense que ningú l'aturés. Almenys una de les agredides ha presentat una denúncia pels fets a la comissaria de Lonzas, on va anar acompanyada d'altres dues dones que també haurien estat colpejades per l'home. L'Ajuntament corunyès va assenyalar que la Policia Nacional està investigant els fets.