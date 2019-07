Un pare perd la custòdia per treballar massa

L'interès dels menors és el principal fonament que l'Audiència Provincial de Badajoz ha esgrimit per revocar la custòdia compartida a un pare ja que no podia complir amb els seus deures parentals diaris a causa de la seva extensa jornada laboral com a cambrer.

La sentència, de data 9 de juliol, estima el recurs interposat contra la sentència del Jutjat de Primera Instància número 4 de Badajoz i resol concedir la custòdia monoparental a favor de la mare, ha informat aquest dimecres el Tribunal Superior de Justícia d'Extremadura (TSJEx ) en una nota.

La recurrent, entre els motius que invoca per justificar la custòdia monoparental, és que el pare no pot compatibilitzar la seva feina amb la cura diària dels fills a causa de la seva professió de cambrer.

La sala assenyala que la custòdia compartida dels fills menors és el règim «desitjable» però que no sempre es pot reconèixer, i que l'elecció ha de ser «la més favorable per al menor».