Trump, de nou contra les congressistes: «Si no estan contentes poden marxar»

El president nord-americà, Donald Trump, es va justificar i es va reafirmar després dels improperis que ha dedicat en els darrers dies a quatre congressistes demòcrates d'ascendència estrangera, a les quals va tornar a instar a abandonar el país. «El nostre país és lliure, bonic i molt reeixit. Si odien el nostre país o si no estan contentes aquí, poden marxar», va assegurar Trump en el seu tercer dia consecutiu carregant contra les quatre congressistes situades al corrent més progressista del Partit Demòcrata (Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Ayana Pressley i Rashiba Tlaib) i que s'han mostrat especialment crítiques amb la política migratòria del Govern.

En una sèrie de missatges publicats al seu compte personal de la xarxa social Twitter, Trump va acusar les congressistes demòcrates d'haver estat «escopint» algunes de les expressions «més vils, odioses i fastigoses que hagi dit mai un polític a la Cambra de Representants o el Senat». «Tot i això tenen via lliure i una gran acollida al Partit Demòcrata», va assenyalar abans de denunciar que les congressistes tenen un «horrible» discurs contra Israel, contra els Estats Units, i «a favor dels terroristes», «entre altres coses horribles».

A continuació, el president dels Estats Units es va preguntar «per què la Cambra de Representants no votarà per rebutjar les brutes i odioses coses» que diuen les congressistes demòcrates. «Perquè són l'esquerra radical i els demòcrates tenen por de fer-se'n càrrec. És trist», va afegir.

Finalment, Trump va assegurar que si algú «persegueix el president, el país i la bandera», el mandatari «es defensarà», i va parafrasejar un comentarista de televisió per destacar que només està fent «complir les mateixes lleis que estan als llibres i que van ser aprovades pel Congrés».

Per part seva, les quatre congressistes demòcrates contra les quals està carregant Trump van respondre assegurant que «els Estats Units són de tothom» durant una roda de premsa conjunta. «Vull dir als nens d'arreu del país que no importa el que digui el president. Aquest país us pertany», va afirmar Ocasio-Cortez, a qui es van unir les congressistes demòcrates Ayanna Pressley, Ilhan Omar i Rashida Tlaib, un quartet al qual anomenen l'«esquadró» a la Cambra de Representants i que ha criticat durament el president. Recentment, les quatre congressistes demòcrates han criticat Trump per les condicions que es viuen als centres de detenció de migrants a la frontera sud dels Estats Units.

Per la seva banda, Pressley va afirmar que els comentaris del mandatari nord-americà són una «distracció dels assumptes que preocupen i les seves conseqüències per al poble nord-americà».

Omar va condemnar l'atac de Trump a través de Twitter contra les congressistes i el va qualificar d'«atac descaradament racista contra membres degudament elegides de la Cambra de Representants». Trump va exigir dilluns a les quatre congressistes demòcrates que es disculpin amb Israel i amb ell mateix pel discurs polític que han defensat des de la seva arribada a la Cambra de Representants.El mandatari també s'ha referit directament a Ocasio-Cortez com una de les congressistes demòcrates "radicals" d'esquerra i ha censurat el seu "llenguatge repugnant i d'odi racista".

Trump ha conclòs la seva sèrie de missatges acusant les quatre congressistes demòcrates d'haver volgut impulsar un procés de destitució contra ell "des del primer dia". "Converteixin-les en la cara del futur del Partit Demòcrata, destrossaran el Partit Demòcrata. Les seves polítiques destruiran el nostre país!, ha conclòs.