Vox vol l'indult per a un jove condemnat a 2 anys de presó per defensar una dona

Vox va reclamar l'indult per a un jove condemnat a dos anys de presó després de defensar el 2015 una dona que estava sent atracada al carrer, una acció en la qual va morir un dels atracadors. A més, el partit va posar en marxa una campanya de recollida de fons per contribuir a saldar el deute de 180.000 euros que li ha estat imposat al jove en concepte de responsabilitat civil. La intenció de Vox és defensar l'actuació d'aquest jove, que «ha tingut un comportament exemplar» i fins i tot «heroic». De fet, també volen que se li concedeixi la medalla al Mèrit Civil.