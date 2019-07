Les bases de Podem donen suport a Iglesias

El 70% de les persones inscrites que han participat a la consulta de Podem ha apostat per un acord itegral de govern de coalició (programàtic i d'equips) amb el PSOE "sense vetos on les forces tinguin una representació raonablement proporcional als seus vots". Així ho ha apuntat la formació morada a través d'un missatge al seu compte de Twitter on especifica el nombre de persones que hi ha participat: 138.488 . Són un 26,64% de les 519.750 que consten com a inscrites al Portal de la Participació de Podem. El resultat avala la posició de la cúpula del partit, que rebutja el 'veto' que el president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, ha establert a l'entorn de la figura de Pablo Iglesias, i que aposta per un govern de coalició sense "imposicions". Precisament Sánchez ha apuntat aquest dijous en una entrevista a La Sexta que el PSOE accepta ara un govern de coalició amb la incorporació de ministres de Podem, tot i que n'exclou expressament la figura de Pablo Iglesias.